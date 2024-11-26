В регионах стоимость, соответственно, будет ещё выше.

Ожидается, что видеокарты нового поколения NVIDIA RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены на выставке CES 2025. Недавние утечки внесли больше ясности в информацию об этих устройствах.

Последние обновления, в основном полученные с YouTube-канала Moore's Law is Dead, указывают на то, что NVIDIA официально представит RTX 5090 и 5080 на выставке CES 2025. Два источника из розничных партнеров NVIDIA подтвердили сроки. По данным MLID, первые поставки уже обсуждаются, а розничная доступность может появиться через несколько недель после мероприятия. Запуск ожидается в конце января.

Источники MLID также предполагают, что RTX 5070 среднего ценового сегмента тоже может появиться на выставке CES 2025, хотя и в форме тизера. Полный анонс последует позже в январе, а продажи – в феврале.

Хотя топовые карты NVIDIA обещают мощное обновление, предметом главного спора остается цена. Согласно второму источнику MLID, стоимость RTX 5090 может оказаться на нижней границе ранее опубликованного диапазона – около $1 999. Эта цифра на 25% выше MSRP RTX 4090, которая и так уже перешагнула границы доступности для многих геймеров.

Более того, маркетинговые материалы NVIDIA говорят о том, что все, что выше RTX 5070 Ti, может позиционироваться как решение "профессионального уровня", что подразумевает значительное повышение стоимости RTX 5080.