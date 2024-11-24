Настолько же большой чип использовался в RTX 2080 Ti.

По мере приближения к дебюту долгожданной серии видеокарт Blackwell от NVIDIA появляется все больше подробностей о графических картах нового поколения, проливающих свет на их беспрецедентный дизайн и возможности производительности. Линейка, возглавляемая GeForce RTX 5090, обещает пересмотреть отраслевые стандарты, демонстрируя одну из самых больших размеров GPU в истории.

Инсайдер MEGAsizeGPU сообщил, что грядущий графический процессор GB202, лежащий в основе RTX 5090, будет иметь корпус размером 24х31 мм. Если эта информация верна, то в нем будет установлен чип площадью 744 мм², что на 22% больше, чем GPU AD102 в RTX 4090 (619 мм²). Таким образом, GB202 станет самым большим чипом NVIDIA со времен TU102 площадью 754 мм², который использовался в RTX 2080 Ti в 2018 году.

Несмотря на огромные размеры GB202, сообщается, что потребительская версия RTX 5090 будет использовать урезанную конфигурацию, в результате чего продукт получится более тонким и компактным по сравнению с предшественником. Более изящный двухслотовый дизайн карты с двумя вентиляторами обеспечивает более широкую совместимость с корпусами, что свидетельствует о плавном переходе от трехслотового кулера, использовавшегося в RTX 4090.

RTX 5090 не просто больше – она способна обеспечить монументальный прирост производительности. Флагманский GPU с 21 760 ядрами CUDA, 32Gb памяти GDDR7, работающей на скорости 28 Гбит/с на 512-битной шине, и общей мощностью в 600W обеспечивает 70%-й прирост производительности по сравнению с RTX 4090.