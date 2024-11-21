Ведь новый iPhone SE 4 выходит уже весной.

В линейке iPhone от Apple каждый может найти что-то для себя, начиная от флагманских моделей, таких как iPhone 16, и заканчивая более старыми устройствами. У каждой модели есть свои уникальные преимущества, рассчитанные на разный бюджет и предпочтения. Однако среди этих вариантов выделяется iPhone SE – не столько своей привлекательностью, сколько тем, что смартфон занимает особое место в портфолио Apple.

Нынешний iPhone SE, выпущенный в 2022 году, – это ностальгический откат назад. По дизайну он напоминает iPhone 8 и, соответственно, iPhone 6. Кроме прочего, в нем есть кнопка Home. Такая эстетика подразумевает и компромиссы: 4,7-дюймовый ЖК-дисплей с низким разрешением, одинарную заднюю камеру, которой не хватает универсальности, и время автономной работы ниже среднего.

Несмотря на достоинства и недостатки устройства, сейчас не лучшее время для инвестиций в iPhone SE.

По данным аналитиков и отчетам MacRumors, iPhone SE 4, который выйдет уже следующей весной, может быть представлен в марте 2025 года. По сравнению с существующими предложениями, его передовые функции и бюджетная стоимость говорят сами за себя.

SE 4 может получить оснащен 6,1-дюймовый OLED-дисплей, что является заметным улучшением по сравнению с 750p LCD-дисплеем нынешнего SE.

Под капотом SE 4 будет обновленный чип серии A, хотя конкретная модель остается неизвестной. В паре с 8Gb оперативной памяти в нем также могут появиться такие передовые возможности, как Apple Intelligence.