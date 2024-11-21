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Kachka
NVIDIA может сохранить ноутбучный чип RTX 4050 даже после выхода RTX 5050
При этом ценообразование пока что не определено.

Как сообщается, компания NVIDIA намерена сохранить графический процессор RTX 4050 для ноутбуков, когда будут представлены мобильные видеокарты поколения RTX 5000. Однако остальная мобильная линейка на базе Lovelace будет снята с производства.

К этой информации, полученной от некоего источника на Weibo и впервые опубликованной на Wccftech, следует относиться с осторожностью, поскольку достоверность ее остается непроверенной. Согласно более ранним слухам, мобильные карты RTX 5000 для ноутбуков могут дебютировать уже на январской выставке CES 2025, что совпадет с выпуском настольных GPU Blackwell. После запуска новых графических процессоров модели от RTX 4060 до RTX 4090 в текущей линейке будут сняты с производства.

На практике это приведет к тому, что линейка будет простираться от RTX 5090 до RTX 5050, а RTX 4050 будет позиционироваться как предложение самого нижнего уровня.

Если слухи подтвердятся, то RTX 4050 может остаться экономичным вариантом для бюджетных игровых ноутбуков, отличным от новых мобильных GPU Blackwell. Однако слухи намекают на то, что стартовая цена RTX 5050 может не совпадать с ценой RTX 4050 после первоначального выпуска.

Возможно, NVIDIA сохранит цены на RTX 4050, повысив при этом стоимость RTX 5050 для производителей ноутбуков, что, разумеется, отразится на конечной цене для потребителей.

#nvidia #видеокарты #ноутбуки #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 50 #rtx 5000 #rtx 4050 #rtx 5050
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