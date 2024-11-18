К концу длинной беседы они не получат ничего ценного.

Разговоры об искусственном интеллекте уже давно привлекли внимание технологического сообщества, подчеркивая его преобразующее влияние на коммуникацию и интеграцию в повседневную жизнь. Однако столь стремительное развитие не обошлось без проблем. Все чаще возникают вопросы о том, как отличить контент, созданный человеком, от искусственного и обеспечить этичность использования ИИ. На фоне этих дискуссий британская телекоммуникационная компания разработала инновационный метод использования ИИ для борьбы с телефонными мошенниками.

Звонки мошенников часто нарушают повседневную жизнь, прерывая важные дела, вторгаясь в личное время или нарушая ход важных встреч. Почти каждый человек сталкивался с проблемой нежелательных звонков. Чтобы решить эту извечную проблему, O2, известный британский оператор связи, представил решение с использованием искусственного интеллекта, призванное дать отпор мошенникам.

По сообщениям PCMag, команда ИИ O2 разработала виртуального персонажа – очаровательную остроумную пожилую женщину. Эта "бабушка", работающая на основе искусственного интеллекта, запрограммирована принимать входящие звонки с номеров, отмеченных как подозрительные или связанные с мошенничеством.

Роль цифровой бабушки выходит за рамки простого ответа на звонки: она умело вовлекает мошенников в затяжные, бессмысленные разговоры. Используя смесь юмора и отвлечения внимания, она заговаривает звонящего, эффективно растрачивая его время. Благодаря такому стратегическому подходу мошенники оказываются втянутыми в бесполезный диалог, что не позволяет им получить какую-либо ценную информацию. К тому времени, когда они поймут, что их обманули, значительное время и усилия уже будут потрачены.