Очевидно, оставили самый популярный чип.

Признаком выхода нового поколения видеокарт NVIDIA часто становится прекращение производства текущих моделей. Судя по последним сообщениям, именно это и произошло с большинством графических ускорителей серии RTX 4000. Чип AD107, на котором построены RTX 4060 для настольных компьютеров и ноутбуков, а также эксклюзивный RTX 4050 для мобильных устройств, по слухам, единственный, который все еще производится.

Отраслевые источники указывают на то, что NVIDIA представит серию RTX 5000 Blackwell на выставке CES в начале января. Ожидания усугубляются тем, что генеральный директор компании Дженсен Хуанг выступит на открытии мероприятия – это его первое появление на CES с 2019 года. Его присутствие намекает на крупный анонс, соответствующий предыдущим крупным запускам.

Как сообщает Board Channels со ссылкой на Videocardz, NVIDIA сместила свои производственные приоритеты, чтобы сосредоточиться на предстоящей линейке RTX 5000. Компания якобы остановила производственную линию AD106, которая поставляет вариант RTX 4060, 4060 Ti и 4070. Этот сдвиг указывает на то, что производство AD102, AD103, AD104 и AD106 полностью прекращено, осталась только линия AD107.

Обзор аппаратного обеспечения Steam дает некоторое представление о стратегии NVIDIA. Согласно последним данным, мобильная RTX 4060 занимает второе место по популярности среди всех карт, уступая лишь RTX 3060. При этом настольная версия RTX 4060 занимает третье место, а RTX 4050 – двадцатое.

В сентябре сообщалось, что NVIDIA планирует прекратить производство чипа AD102, на котором основаны высокопроизводительные RTX 4090 и 4090D. Запасы этих карт уже начали уменьшаться, что свидетельствует о грядущем изменении ситуации на рынке.