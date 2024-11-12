Вероятно, его толщина будет на уровне iPhone 6.

Последние слухи из Южной Кореи говорят о том, что модель iPhone 17 Air следующего года может оказаться не такой тонкой, как изначально планировала Apple.

По данным агрегатора Naver "yeux1122", который ссылается на промышленные источники, Apple столкнулась со значительными трудностями в достижении желаемой тонкости новой модели iPhone 17. Основная проблема связана с аккумулятором устройства, который должен был иметь более тонкую основу. Однако технические трудности привели к компромиссам, особенно в отношении стоимости. В результате, как сообщается, Apple возвращается к существующей технологии производства батарей.

Этот переход означает, что батарея iPhone 17 Air, скорее всего, будет толще, чем планировалось изначально: ее толщина составит около 6 мм. Следовательно, и само устройство, скорее всего, будет немного толще. Для сравнения, самым тонким iPhone на сегодняшний день является iPhone 6 с толщиной 6,9 мм, что говорит о том, что iPhone 17 Air может быть не намного тоньше флагмана 2014 года.

Более того, самые тонкие устройства Apple, включая 13-дюймовый iPad Pro с толщиной 5,1 мм и iPod Nano седьмого поколения с толщиной 5,4 мм, скорее всего, сохранят свои позиции в качестве самых изящных продуктов компании. Для сравнения, толщина iPhone 16 Plus, на смену которому должен прийти iPhone 17 Air, составляет 7,8 мм.

Выход iPhone 17 Air запланирован на осень 2025 года: он будет оснащен новым чипом A19, одинарной задней камерой и дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц.