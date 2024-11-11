В том числе продукты Analog Devices и Micron.

Недавно было обнаружено, что в беспилотном боевом самолете "Сухой" С-70 "Охотник-Б", который потерпел крушение в тылу Украины, находился целый набор микросхем западного производства. В беспилотнике были обнаружены компоненты различных известных компаний, включая Analog Devices, Fairchild Semiconductor, Infineon, Marvell, Maxim, Micron, ON Semiconductor, STMicroelectronics, Texas Instruments, Xilinx и другие. Некоторые из этих фирм известны тем, что поставляют электронику для американских военных.

С-70 "Охотник-Б" – один из самых сложных российских беспилотников, созданный как автономный спутник самолета Су-57 с использованием передового искусственного интеллекта. Хотя С-70 в первую очередь является разведывательным аппаратом, сообщается, что он имеет внутренний отсек для оружия, способный вместить до 2 000 килограммов ракет, снарядов или бомб. Такой потенциал подчеркивает необходимость наличия в системах беспилотника высокотехнологичной электроники.

Несмотря на обширные санкции, введенные западными странами с целью ограничить доступ России к подобным технологиям, ключевые компоненты продолжают закупаться через каналы параллельного импорта. Это позволяет российским оборонным производителям внедрять западную электронику в оружие, в обход экспортного контроля.

Хотя санкции, по сообщениям, в некоторой степени сократили поставки высокопроизводительных чипов в Россию через посредников в Китае и Гонконг, расследование газеты New York Times показало, что только через один адрес в Гонконге в РФ недавно поступило современных чипов на сумму более $4 млрд.