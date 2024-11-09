Дальнейших переносов быть не должно.

Компания GSC Game World подтвердила, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl официально ушла на золото, что стало важной перевалочным пунктом на долгом пути разработки игры. Это объявление означает, что работа над проектом полностью завершена, и готовая копия отправлена в массовое производство. Физические копии для Xbox, наряду с цифровыми версиями, скоро будут доступны, а запуск игры назначен на 20 ноября на PC и Xbox Series S|X.

Хотя этот рубеж обычно свидетельствует об отсутствии дальнейших задержек, стоит обратить внимание на прецедент, созданный Cyberpunk 2077. CD Projekt RED, напомним, объявила о том, что игра ушла на золото в октябре 2020 года, до запланированного на 19 ноября релиза. Однако разработчики были вынуждены перенести выход игры на 10 декабря и, несмотря на дополнительное время, Cyberpunk 2077 столкнулась с серьезными проблемами на старте, особенно на консолях.

С момента выхода последней игры S.T.A.L.K.E.R. прошло более 15 лет. Путь к S.T.A.L.K.E.R. 2 был сопряжен с трудностями. Первая попытка создания сиквела была анонсирована в августе 2010 года, но в декабре 2011 года компания GSC Game World распалась. Но в конце 2014 года Евгений Григорович, брат основателя GSC, возродил студию.