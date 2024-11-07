Релиз запланирован ровно через год.

Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar, недавно опубликовала финансовые результаты за второй квартал 2025 года, подтвердив, что долгожданная Grand Theft Auto 6 по-прежнему запланирована на "осень 2025 года".

Первый трейлер к GTA 6, вышедший в декабре 2023 года, изначально указывал на широкое окно релиза – 2025 год. Позже, в мае 2024 года, Take-Two подтвердила, что игра выйдет осенью 2025 года.

Несмотря на все сомнения, последний финансовый отчет развеивает опасения. Недавно обнародованный слайд из отчета о прибылях и убытках подтверждает, что выход GTA 6 по-прежнему запланирован на осень 2025 года, что свидетельствует о том, что разработка игры идет по графику, без задержек.

В том же отчете Take-Two также отметила неизменный успех Grand Theft Auto 5. С момента своего дебюта в 2013 году GTA 5 была продана тиражом более 205 миллионов экземпляров и стала рекордсменом среди самых быстрых развлекательных релизов, чьи розничные продажи достигли 1 млрд долларов.

Выход GTA 6 подтвержден в первую очередь для консолей PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S. ПК-версия пока не анонсирована.