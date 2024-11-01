Подозреваемого уже задержали на складе.

Несколько недель назад австралийские власти перехватили гражданина Малайзии, пытавшегося ввезти 100 килограммов метамфетамина с помощью груза, замаскированного под авиаперевозку. Перехват, осуществленный в сотрудничестве Австралийских пограничных сил (ABF) и Австралийской федеральной полиции (AFP), произошел 16 октября 2024 года, когда контрабандный груз прибыл в Австралию из Малайзии.

Во время обычного досмотра сотрудники ABF обнаружили несколько корпусов для ПК, заполненных блоками неизвестного белого вещества. После лабораторного анализа было подтверждено, что это вещество – метамфетамин. После обнаружения наркотического вещества ABF незамедлительно проинформировала федеральную полицию для возбуждения соответствующего уголовного дела.

Власти аккуратно извлекли скрытые блоки с наркотиками, переупаковали башни и разрешили грузу следовать в конечный пункт доставки – склад в Кингсгроуве, Австралия. 30 октября, когда груз прибыл на место, 45-летний малазиец начал активно забирать ящики. На месте присутствовали сотрудники Федеральной полиции Австралии, которые незамедлительно арестовали его по прибытии.

Предполагаемому контрабандисту, обвиняемому в попытке хранения наркотиков, грозит пожизненное заключение в случае вынесения обвинительного приговора. Исполняющий обязанности суперинтенданта AFP Стюарт Миллен подчеркнул, что такое количество метамфетамина, потенциально "эквивалентное миллиону индивидуальных уличных доз", может нанести огромный вред австралийскому населению.