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Kachka
Учёные в шаге от понимания языка свиней благодаря новому ИИ-инструменту
Подобная технология может применяться и на собаках.

Как известно, свиньи не отличаются утонченностью: их хрюканье, визг и фырканье шумны и зачастую хаотичны. Однако группа ученых разрабатывает алгоритм искусственного интеллекта, который может расшифровывать эти звуки и раскрывать настоящие эмоции свиней. Анализируя акустические паттерны, технология сможет определить, чувствуют ли свиньи себя довольными, расстроенными или даже испуганными, предлагая фермерам новый инструмент для контроля не только физического, но и эмоционального состояния их поголовья.

Потенциальные последствия этого изобретения весьма значительны: устранение стресса или дискомфорта на ранних стадиях может привести к оздоровлению животных и улучшению результатов фермерской деятельности.

Исследовательская группа собрала обширные записи, охватывающие весь период жизни свиней, включая обстановку от рождения до забоя. Эти звуки – каждое хрюканье или визг – были тщательно промаркированы в соответствии с восприятием свиньи, положительным или отрицательным. Благодаря тщательной обработке данных ИИ начал различать нюансы. Например, высокочастотные визги часто сигнализировали о страхе или стрессе, а короткие, низкие хрюканья указывали на комфорт или удовлетворение.

В то время как передовые технологии мониторинга физического здоровья на фермах становятся все более распространенными, лишь немногие инструменты в настоящее время учитывают психологическое состояние животных. Подобное понимание может устранить этот пробел. Счастливые животные, как правило, более здоровы, менее подвержены заболеваниям, и даже дают более качественное мясо.

Интересно, что эта технология может не ограничиваться одними свиньями. Появляются аналогичные инструменты, основанные на искусственном интеллекте, например, новый Shazam Band для домашних животных, который использует датчики для интерпретации реакций и языка тела собак или кошек. Устройство переводит эти сигналы в понятные человеку сообщения, помогая владельцам домашних животных с течением времени все более точно определять потребности и настроение их домашних любимцев.

#технологии #искусственный интеллект #фермы #свиньи
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