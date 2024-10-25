Обе страны используют в своих целях ИИ-контент.

В преддверии выборов США 5 ноября компания Microsoft выступила с резким предупреждением об усилиях Китая и Ирана по оказанию влияния в интернете, что свидетельствует о вероятной эскалации иностранного вмешательства. Сообщается, что Китай нацелился на антикитайских республиканцев, а Иран использует израильский конфликт для воздействия на американских избирателей. Каждый из этих иностранных игроков применяет изощренную тактику, направленную на нарушение демократического процесса, и ожидается, что пик активности придется на дни, непосредственно предшествующие дню выборов.

Генеральный директор Центра анализа угроз Microsoft Клинт Уоттс подчеркивает, что дезинформация может повлиять на восприятие избирателей и результаты выборов. Анализ организации отмечает необходимость повышенной бдительности всех заинтересованных сторон – избирателей, правительственных органов, политических кандидатов и партий.

Иран, в то время как он уже находится в условиях повышенной напряженности в отношениях с Израилем, начал операции влияния, направленные на различные американские организации, уделяя особое внимание предвыборной кампании Трампа. Связанные с иранским государством группы использовали социальные сети для призывов к бойкоту выборов в США, подчеркивая предполагаемую связь кандидатов с интересами Израиля. Дальнейшие усилия были направлены на разжигание антиизраильских настроений в студенческих городках США.

Китайская кампания, хотя и отличается по своей стратегии, остается не менее мощной. Нацелившись на видных республиканских деятелей, китайские оперативники атаковали тех, кто отстаивал антикитайскую политику. Агенты влияния из КНР, как утверждают в Microsoft, распространяли антисемитскую риторику, обвинения в коррупции и одобрение оппозиционных кандидатов, чтобы склонить общественное мнение в пользу прокитайской политики.

Особенно тревожным аспектом этих кампаний влияния является интеграция генеративного ИИ. В предупреждении подчеркивается, что Китай использует генерируемый ИИ контент для влияния на американских избирателей по таким поляризующим вопросам, как насилие с применением огнестрельного оружия, а также для дискредитации американских политических деятелей и национальных символов.