В качестве Сатоши Накамото назвали Питера Тодда.

Когда канадский разработчик Питер Тодд узнал, что в документальном фильме HBO Money Electric: The Bitcoin Mystery его собираются идентифицировать как Сатоши Накамото, таинственного создателя биткоина, его немедленной реакцией был гнев. "Это явно будет цирк", – написал Тодд в электронном письме WIRED.

Уже более десяти лет истинная личность Сатоши Накамото является предметом бесконечных спекуляций. С момента исчезновения создателя в декабре 2010 года появилось множество теорий о том, кто может стоять за изобретением первой в мире децентрализованной цифровой валюты. Интрига вокруг личности Сатоши усиливается еще и тем, что он, как считается, обладает значительной суммой биткоинов, которая потенциально может стоить миллиарды. С выходом документального фильма 8 октября Тодд пополнил растущий список лиц, "обвиняемых" в том, что они и есть тот самый Сатоши.

Каллен Хобак, режиссер-документалист, известный по предыдущим работам, включая одну, в которой утверждалось, что он раскрывает личность, стоящую за QAnon, представил свою теорию непосредственно Тодду на камеру. Это откровение стало кульминационным моментом фильма. Тодд, однако, утверждает, что обвинение застало его врасплох.

С момента выхода фильма Тодд последовательно отрицает, что он Сатоши. По его словам, обвинения режиссера были направлены скорее на привлечение внимания к документальному фильму, чем на раскрытие истины.

Независимо от истины, Тодд теперь несет на себе груз публичных обвинений в том, что он является создателем биткоина. После выхода документального фильма в эфир Тодд скрылся от посторонних глаз, пытаясь уйти от шторма СМИ.