Мобильная версия карты может получить 8 192 ядра и 16Gb памяти.

Утечка информации о предстоящих графических ускорителях Blackwell для ноутбуков от NVIDIA свидетельствует о том, что чип GB203, который, как ожидается, будет использоваться в настольных RTX 5080, также станет основой для мобильных версий RTX 5080 и RTX 5090.

Хотя ожидается, что вариант RTX 5080 для ноутбуков станет уменьшенной версией своего настольного собрата с точки зрения количества ядер, он все равно обещает превзойти не слишком впечатляющую RTX 4080. Последняя разочаровала многих пользователей ноутбуков, особенно своими скромными 12Gb памяти, что ограничивало ее привлекательность как для геймеров, так и для создателей контента.

Свежая утечка поступила от инсайдера Moore's Law is Dead, который поделился предполагаемой фотографией чипа GB203 в инженерном образце. По данным MLID, этот чип имеет 8 192 ядра CUDA, что меньше, чем 10 752 ядра в полной настольной версии. Также ожидается, что чип будет работать в паре с 16Gb видеопамяти GDDR7. MLID, ссылаясь на один из своих самых надежных источников в NVIDIA, считает, что такая конфигурация, скорее всего, станет основой для ноутбуков с RTX 5080.

Если эти утечки подтвердятся, мобильные графические процессоры Blackwell могут обеспечить существенный прирост производительности, причем особое внимание будет уделено памяти. MLID полагает, что если RTX 5090 получит 24Gb памяти GDDR7, то логично, что мобильная RTX 5080 и другие GPU серии Blackwell получат пропорциональный прирост VRAM.