Похожего мнения придерживается Европейский центральный банк.

Когда Федеральная резервная система Миннеаполиса и Европейский центральный банк (ЕЦБ) синхронно критикуют биткоин, это кажется не просто совпадением: это вполне может быть скоординированной "атакой". Что интригует, так это то, что именно те черты, против которых выступают эти финансовые институты, часто отмечаются сторонниками биткоина, что свидетельствует о глубоком идеологическом разрыве между традиционными монетарными властями и сторонниками криптовалют.

12 октября ЕЦБ выпустил документ, в котором обвинил первых последователей биткоина в эксплуатации тех, кто пришел позже, извлекая ценность за их счет. Согласно документу:

"Роскошные автомобили, дорогие часы, дорогая недвижимость и значительные портфели акций, которыми владеют первые инвесторы биткоина, не являются следствием увеличения производственных мощностей экономики; вместо этого они финансируются за счет сокращения потребления и богатства тех, кто изначально не владеет монетами".

По сути, ЕЦБ утверждает, что биткоин создает разделение богатства, обогащая немногих за счет многих. В документе даже рекомендуется принять законодательные меры, чтобы предотвратить дальнейший рост цены биткоина под предлогом сдерживания раскола общества.

Пока криптовалютное сообщество продолжает обсуждать позицию ЕЦБ, Федеральная резервная система Миннеаполиса добавила свое мнение в этот микс с довольно провокационным утверждением. В отдельном документе, посвященном способности правительства поддерживать "постоянный первичный дефицит", ФРС Миннеаполиса выделила биткоин в качестве ключевого препятствия:

"Этот вывод несостоятелен, если бесполезные кусочки бумаги (читай: биткоин) не могут быть предметом торговли".

Далее в документе предлагается следующее:

"Законодательный запрет на биткоин может восстановить уникальную реализацию постоянного первичного дефицита, или, в качестве альтернативы, обложить биткоин налогом по ставке -(r - g) > 0".

Позиция этого документа, похоже, совпадает с позицией президента Федеральной резервной системы Миннеаполиса Нила Кашкари, который сделал несколько критических замечаний о криптовалюте. В недавнем выступлении он поставил под сомнение практическую ценность биткоина, особенно в качестве средства обмена. Он отметил, что пока не встретил ни одного человека, который бы приобрел товары первой необходимости с помощью BTC.