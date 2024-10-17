Вопрос касается переработки мусора.

Космическое агентство NASA, как известно, далеко не испытывает финансовых трудностей. Недавно оно предложило солидное вознаграждение в размере 3 миллионов долларов любому, кто сможет решить важнейшую проблему в космосе. Учитывая многочисленные сложности, с которыми приходится сталкиваться NASA, агентство призывает общественность помочь решить конкретную проблему в обмен на значительный денежный приз.

Агентство продвигает свою амбициозную программу Artemis, цель которой – вернуть людей на Луну спустя более полувека. Следующая пилотируемая миссия, намеченная на сентябрь 2026 года, ознаменует собой важную веху: на лунную поверхность будет высажена первая женщина и первый чернокожий человек.

В то время как NASA усовершенствовала технологию транспортировки астронавтов на Луну, сейчас они сосредоточены на том, чтобы сделать долгосрочные лунные миссии более устойчивыми. В частности, они ищут инновационные решения для утилизации отходов, включая удаление и переработку таких предметов, как старая одежда и упаковка для продуктов питания.

Эми Камински, руководитель программы NASA "Призы, задачи и краудсорсинг", подчеркнула важность устойчивости в освоении космоса. Она отметила:

"Устойчивое функционирование крайне важно, поскольку NASA проводит исследования и совершает новые открытия как на Земле, так и в космосе. С помощью этой задачи мы ищем у общественности творческие подходы к утилизации отходов на Луне, надеясь, что полученные уроки принесут пользу и на родной планете".

Усилия NASA по решению этой проблемы воплотились в недавно запущенном конкурсе LunaRecycle Challenge. Он предлагает участникам со всего мира поделиться идеями, которые помогут агентству более эффективно управлять отходами во время будущих космических полетов. Конкурс предоставляет изобретателям и инженерам возможность предложить решения, способные значительно сократить количество отходов, которые необходимо отправлять обратно на Землю.