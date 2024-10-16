Всего в мире таких моделей 16.

Для коллекционеров автомобилей, которые все еще жаждут заполучить легендарный Jaguar XKSS 1957 года, на горизонте появилась новая возможность. В прошлом году на аукционе RM Sotheby's в Монтерее синий XKSS цвета металлик был продан за ошеломляющие 13,2 млн долларов. Теперь появился еще один редкий лот – XKD 540 будет выставлен на аукционе RM Sotheby's, который состоится 2 ноября в Лондоне.

Эта модель – один из 16 дорожных автомобилей XKSS, которые Jaguar переделал из своих гоночных автомобилей D-Type, победивших в Ле-Мане в 1957-1958 годах. Примечательно, что именно этот автомобиль сохранил свой оригинальный номер шасси XKD – редкость, на которую может претендовать только один другой XKSS – шасси № XKD 533, принадлежащее иконе моды Ральфу Лорену.

Автомобиль выполнен в элегантном черном цвете, дополненном черным кожаным салоном. Его отличительными особенностями являются голые боковые панели из клепаного алюминия и двухсекционные колесные диски из магниевого сплава, центры которых окрашены в красный цвет и создают яркий контраст. Несмотря на то, что автомобиль был отреставрирован в последние годы, он сохранил свою первоначальный "потрепанный" вид, демонстрируя аутентичность и богатую гоночную историю.

"В этом и заключается настоящее очарование этого автомобиля", – говорит Сквайр.

"На нем много ездили и участвовали в гонках, как и должно было быть, и за 69 лет жизни он приобрел этот прекрасный, состаренный характер".

Первоначально автомобиль был собран 1 ноября 1955 года на заводе Jaguar в Браунс-Лейн и представлял собой D-Type цвета British Racing Green с зелено-кожаным салоном. Впервые он был куплен британским текстильным магнатом и гонщиком Филом Скраггом в апреле 1957 года, после того как простоял 18 месяцев.