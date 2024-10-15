Обычно на этот процесс уходит около четырёх лет.

Илон Маск вместе со своей командой xAI совершил выдающийся инженерный подвиг – установил суперкластер из 100 000 графических процессоров NVIDIA H200 Blackwell всего за 19 дней. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг рассказал об этом достижении во время дискуссии с акционерами Tesla в Кремниевой долине, выразив глубокое восхищение миллиардером.

Хуанг назвал быструю установку Маска "сверхчеловеческой", объяснив, что команда xAI прошла путь от первоначальной концепции до полной готовности к работе менее чем за три недели. Благодаря такому невероятному темпу команда уже провела первую сессию обучения ИИ xAI на этом недавно построенном суперкластере.

Весь процесс был масштабным. Помимо сборки суперкластера, команда должна была построить фабрику X, на которой будут размещены графические процессоры. Они оснастили ее передовыми системами жидкостного охлаждения и энергетической инфраструктурой, способной поддерживать все 100 000 GPU. Этого удалось добиться благодаря слаженной работе инженерной команды Маска и специалистов NVIDIA, благодаря чему оборудование и инфраструктура были доставлены, установлены и введены в эксплуатацию в рекордно короткие сроки.

Хуанг пояснил, что большинству центров обработки данных потребовалось бы четыре года, чтобы осуществить то, что Маск и xAI сделали всего за 19 дней. В типичном проекте три года уходит на планирование, затем год на доставку, установку и настройку.