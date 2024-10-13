В отличие от Steam, магазин предоставляет установщики.

Недавно Steam обновил страницу оформления заказа в своем магазине, уточнив, что пользователи покупают лицензии на игры, а не сами игры, что еще раз подчеркивает ограничения модели цифровой дистрибуции. Этот шаг, хотя и практичный, влечет за собой все сложности и потенциальные подводные камни. В ответ GOG, известный своей дружелюбной позицией к потребителям, легкомысленно отшутился от подхода Steam, подчеркнув свое уникальное торговое предложение: автономные инсталляторы, которые "нельзя отнять у пользователей".

Steam стал доминирующим игроком на рынке компьютерных игр, во многом благодаря своей обширной библиотеке и удобной экосистеме. Однако постоянным недовольством, особенно среди геймеров-ветеранов, была зависимость платформы от лицензирования, а не от традиционного права собственности на игры.

В рамках изменения в законодательстве на странице оформления заказа Steam теперь размещен отказ от ответственности, который гласит:

"При покупке цифрового продукта предоставляется лицензия на этот продукт в Steam".

GOG, или Good Old Games, – платформа, гордящаяся тем, что предлагает игры с офлайн-доступом, поспешила воспользоваться моментом, опубликовав саркастическое сообщение на сайте X. В шутливой форме, направленной против нового раскрытия информации Steam, пост GOG гласил:

"При покупке цифрового продукта на GOG вы получаете его автономные установщики, которые останутся у вас навсегда".

Хотя ответ GOG подан с юмором, он затрагивает важную проблему, которая давно беспокоит игровое сообщество: непостоянство цифрового контента. Удаление игр из электронных библиотек, как недавно показало решение Ubisoft изъять The Crew из своего магазина и библиотек геймеров, – это не просто абстрактная проблема, а реальная угроза сохранению игр. Как только игра снимается с продажи, игроки теряют к ней доступ, даже если они заплатили за контент.