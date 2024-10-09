Тем не менее, карта получит самую быструю версию GDDR7.

NVIDIA представит на выставке CES 2025 (7-10 января 2025 года) долгожданную линейку видеокарт GeForce RTX 5000, демонстрирующую эволюцию в графических технологиях для ПК. Две топовые карты – RTX 5090 и RTX 5080, сигнализируют о большом скачке вперед для геймеров.

В авангарде серии Blackwell находится GeForce RTX 5090, карта высшего уровня. Из 192 потоковых мультипроцессоров в ней будет задействовано 170, что обеспечит 21 760 ядер CUDA. Это на 11% меньше, чем в полной конфигурации.

Что отличает RTX 5090, так это память. В ней будет установлено 32Gb VRAM GDDR7 с широким 512-битным интерфейсом. Номинальная мощность карты составит 600W.



RTX 5080 является следующей в линейке и представляет собой значительное отклонение от производительности RTX 5090. Эта карта будет оснащена полноценной матрицей GB203 с 10 752 ядрами, что на 51% меньше, чем у топовой модели. Для сравнения, у RTX 4090 и RTX 4080 разница в ядрах составляла всего 40%.

RTX 5080 также будет более скромной в плане памяти: она получит всего 16Gb GDDR7 на более узкой 256-битной шине. Несмотря на это, в ней будут использоваться самые быстрые модули GDDR7, достигающие скорости 32 Гбит/с. Пиковая мощность чипа составит 400W.