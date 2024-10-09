Следующий год открывает перед любителями iPhone захватывающие перспективы. Среди ожидаемых релизов особое внимание привлечет линейка iPhone 17, особенно с появлением новой модели – iPhone 17 Air. Однако для большинства потребителей iPhone 17 Air не станет самым практичным выбором.
В то время как модели iPhone 17, включая Air, не будут дебютировать до следующей осени, у Apple есть кое-что, что появится раньше: iPhone SE 4.
По слухам, iPhone SE 4 будет обладать несколькими впечатляющими характеристиками:
- Дизайн, созданный по образцу iPhone 14, с OLED-дисплеем и отсутствием кнопки Home
- Face ID с вырезом на дисплее
- Чип A18, недавно представленный в iPhone 16
- Поддержка Apple Intelligence
- 8Gb оперативной памяти
- Основная камера на 48 Мп, аналогичная камере iPhone 16
- Порт USB-C
Подробности об аккумуляторе пока не раскрываются, но сходство дизайна с iPhone 14 позволяет предположить, что SE 4 будет отличаться продолжительным временем автономной работы. И все это по цене, которая остается в бюджетной категории – около $499.