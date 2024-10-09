Кроме прочего, у него больше не будет кнопки Home.

Следующий год открывает перед любителями iPhone захватывающие перспективы. Среди ожидаемых релизов особое внимание привлечет линейка iPhone 17, особенно с появлением новой модели – iPhone 17 Air. Однако для большинства потребителей iPhone 17 Air не станет самым практичным выбором.

В то время как модели iPhone 17, включая Air, не будут дебютировать до следующей осени, у Apple есть кое-что, что появится раньше: iPhone SE 4.

По слухам, iPhone SE 4 будет обладать несколькими впечатляющими характеристиками:

Дизайн, созданный по образцу iPhone 14, с OLED-дисплеем и отсутствием кнопки Home

Face ID с вырезом на дисплее

Чип A18, недавно представленный в iPhone 16

Поддержка Apple Intelligence

8Gb оперативной памяти

Основная камера на 48 Мп, аналогичная камере iPhone 16

Порт USB-C

Подробности об аккумуляторе пока не раскрываются, но сходство дизайна с iPhone 14 позволяет предположить, что SE 4 будет отличаться продолжительным временем автономной работы. И все это по цене, которая остается в бюджетной категории – около $499.