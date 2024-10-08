В ближайшее время её могут закрыть.

Долгие споры вокруг майнинга биткоина часто сводятся к огромному потреблению энергии и сомнительной пользе для общества. Однако, помимо экологических проблем, майнинг криптовалют может также представлять опасность для здоровья населения, о чем свидетельствует недавний судебный процесс в Техасе.

Жители города Грэнбери подали судебный иск против компании Marathon Digital, крупного игрока в секторе криптодобычи, из-за разрушительного шумового загрязнения от ее близлежащего предприятия. Группа Citizens Concerned About Wolf Hollow выразила обеспокоенность по поводу постоянного шума, создаваемого системами охлаждения, используемыми на предприятии.

Представляемые некоммерческой экологической юридической группой Earthjustice, жители добиваются судебного запрета на прекращение работы предприятия до тех пор, пока шум не будет снижен. Добывающее предприятие Marathon Digital, работающее на огромной мощности в 300 мегаватт, расположено рядом с газовой электростанцией Wolf Hollow II.

Адвокаты Earthjustice утверждают, что более двух десятков человек испытали серьезные последствия для здоровья из-за шума. Заявленные симптомы варьируются от головокружения и потери слуха до мигрени, усталости, беспокойства и шума в ушах.

Техас стал пристанищем для криптовалютных майнеров благодаря благоприятной бизнес-среде, характеризующейся низкими налогами, большим количеством земли и минимальными нормативными ограничениями. Несмотря на то что биткоин несколько отошел на второй план, поскольку внимание переключилось на развитие генеративного ИИ, цифровая валюта остается прибыльной.