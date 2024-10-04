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Kachka
Показаны новые кадры фанатского ремейка Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition
О дате выхода сегодня пока никто не говорит.

В сети появились свежие кадры неофициального издания Grand Theft Auto: Vice City Nextgen Edition, позволяющие геймерам еще раз взглянуть на фанатский ремастер, над которым сейчас работает Revolution Team.

На вновь опубликованных кадрах показан геймплей культовой миссии "Trojan Voodoo", подчеркивающий значительные улучшения визуальных эффектов, в частности, более каноничные взрывы. Каждое новое превью проекта подчеркивает его растущий уровень полировки, делая очевидным, что неофициальный ремейк может предложить лучшие впечатления по сравнению с противоречивым официальным ремастером.

Напомним, что официальный ремастер GTA: Vice City вышел три года назад в составе Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, охватывающего ПК и консоли. Однако релиз был встречен широкой критикой. Несмотря на то, что издание было названо "окончательным", оно не обеспечило существенных обновлений, а многочисленные технические проблемы омрачили все включенные в него игры. После шквала критики Rockstar Games выпустила несколько патчей для устранения этих недостатков, но сборник всё ещё остается разочаровывающим событием в богатой истории франшизы.

#игры #rockstar games #grand theft auto: vice city #gta: vice city #ремастеры
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