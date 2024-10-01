Однако до выборов он никаких серьезных решений принимать не станет.

После президентских выборов в США, которые состоятся уже в следующем месяце (5 ноября), действующий президент Джо Байден может рассмотреть возможность разрешения Украине использовать западное вооружение для атак на российские объекты. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По информации агентства, "после выборов Байден, вероятно, разрешит Украине применять западные вооружения по военным объектам в РФ". Отмечается, что в преддверии выборов президент США проявляет осторожность и пока не готов предоставить такое или какое-либо категорическое решение.

Тем не менее, представитель Государственного департамента Мэтью Миллер сегодня заявил, что Украина не нуждается в разрешении США для проведения атак на российской территории, если она использует собственное вооружение. Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право самостоятельно использовать свои силы.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказывал мнение о необходимости предоставить Украине возможность атаковать российскую территорию с использованием дальнобойного вооружения производства США.