Он не похож ни на Google Pixel 9, ни на Google Pixel 8a.

Возможно, компания Google в своем грядущем смартфоне Pixel 9a выбирает нетрадиционный курс, отклоняясь от устоявшихся эстетических шаблонов, которые обычно наблюдаются в моделях серии A. В отличие от предыдущих версий, которые часто имеют поразительное сходство со своими современниками, ранние утечки указывают на то, что Pixel 9a может значительно отличаться как от Pixel 9, так и от Pixel 8a. Это стало известно благодаря недавно появившимся рендерам.

Совместными усилиями Android Headlines и известным инсайдером @OnLeaks появились рендеры, на которых, предположительно, изображен Google Pixel 9a. Примечательно, что в этом дизайне отсутствует ярко выраженная полоска камеры, характерная для Pixel 9, вместо нее используются объективы, располагающиеся почти вровень с задней панелью. Хотя такой подход может придать устройству минимализм, он делает его внешний вид несколько заурядным, а ярко выраженные ободки вокруг дисплея мало способствуют повышению его визуальной привлекательности.

Утечка также проливает свет на технические характеристики Pixel 9a: утверждается, что он будет работать на чипсете Tensor G4, что роднит его с более широкой линейкой Pixel 9. Как ни странно, ожидается, что устройство получит операционную систему Android 15.

Что касается возможностей камеры, то Pixel 9a, судя по всему, будет оснащен двойным объективом. Сообщается, что его спецификации будут во многом повторять характеристики Pixel 8a: 6,1-дюймовый дисплей, 8Gb ОЗУ, 128Gb памяти, 64-Мп основная камера, 13-Мп сверхширокоугольный объектив и аккумулятор емкостью 4 492 мАч.