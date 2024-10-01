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Kachka
AirPods за $129 помогли вернуть украденный Ferrari за $575 000
Владелец по ошибке забыл наушники в машине.

Технология Find My от Apple в очередной раз доказала свою ценность в отслеживании украденного имущества. Недавно она сыграла решающую роль в возвращении дорогостоящего Ferrari в штате Коннектикут, после того как владелец по неосторожности оставил пару AirPods внутри автомобиля и на долгое время отлучился по делам.

Инцидент произошел в городе Уотербери, штат Коннектикут, где местная полиция арестовала подозреваемого в причастности к краже. По официальным данным, угнанный автомобиль, Ferrari 2023 года выпуска, стоимостью $575 000, был похищен из Гринвича 16 сентября. Оперативной группе по борьбе с автоугонами полицейского департамента Уотербери удалось отследить автомобиль по оставленным внутри AirPods.

Наушники, оснащенные функцией Apple Find My tracking, помогли правоохранительным органам обнаружить Ferrari на заправочной станции на Саут-Мейн-стрит в Уотербери. Когда полиция обнаружила и остановила угнанный автомобиль, водитель попытался скрыться, но благодаря расширенному отслеживанию машину удалось вернуть.


#apple #автомобили #машины #airpods #find my #find my device
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