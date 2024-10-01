На этот раз более сложную в управлении.

В последнее время Apple активно добавляет новые кнопки в свои смартфоны. Появление кнопки Action в прошлом году, а затем кнопки управления камерой в линейке iPhone 16, похоже, свидетельствует о том, что компания не собирается сбавлять обороты. Согласно последним утечкам, в грядущем iPhone 17 Pro может появиться еще одна кнопка, но на этот раз она может заменить существующие.

Утечка Majin Bu, согласно отчету BGR, предполагает, что Apple экспериментирует с комбинированной кнопкой Action и кнопкой регулировки громкости для iPhone 17 Pro. Однако точная функциональность этой новинки остается несколько туманной. Предполагается, что новая кнопка может работать аналогично кнопке управления камерой, позволяя пользователям регулировать громкость с помощью жеста пролистывания, а также включать настраиваемые ярлыки при нажатии.

По слухам, в комбинированной кнопке могут появиться новые функции, например, запуск различных ярлыков в зависимости от интенсивности нажатия. Если это окажется правдой, то одна кнопка заменит три, предлагая расширенную функциональность в более обтекаемой форме.

За этим изменением дизайна стоит определенное обоснование. Как отмечает BGR, уменьшение количества вырезов для кнопок на рамке повысит долговечность устройства, что станет особенно полезно для ожидаемого iPhone 17 Air. Учитывая, что эта модель будет исключительно тонкой, упрощенный набор кнопок поможет устранить потенциальные опасения по поводу хрупкости.