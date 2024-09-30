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Kachka
Из-за приближающегося выхода RTX 5000 карты RTX 4090 почти исчезли из продажи в Германии
Купить предлагают только дорогую Inno3D GeForce RTX 4090 ICHILL X3 за 2 500 евро.

Топовые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 стало практически невозможно найти в Германии, а у нескольких крупных ритейлеров они уже давно распроданы. Флагманский графический ускоритель Ada Lovelace, цены на который значительно выросли за последний год, похоже, был снят с производства раньше, чем ожидалось.

Хотя ранее сообщалось, что производство RTX 4090 может быть прекращено в октябре, вероятно, из-за предстоящей серии Blackwell ситуация развивалась быстрее. Слухи о прекращении производства ходили уже давно, но официальные сроки были неясны. Предполагалось, что запасов хватит еще на несколько месяцев, однако GPU уже исчезает с прилавков по всей Германии.

Как сообщает 3DCenter, у крупных дистрибьюторов, включая TD Synnex, RTX 4090 больше не доступен для заказа, а производство прекратилось еще пару недель назад. Предполагается, что оставшиеся запасы распределяются за пределами Германии, в результате чего у немецких покупателей остается все меньше возможностей для покупки чипа.

Повышение цен продолжается с 2023 года, и GeForce RTX 4090 подорожала у нескольких известных ритейлеров. В настоящее время Alternate, Caseking и Mindfactory – три известных немецких магазина, торгующих техникой, включили продукт в список недоступных для покупки видеокарт.

На сайте Amazon.de в наличии осталась только одна модель RTX 4090 – Inno3D GeForce RTX 4090 ICHILL X3, цена которой составляет 2 486 евро. 

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #rtx 50 #rtx 5000
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