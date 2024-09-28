Это вполне соответствует нынешней стратегии NVIDIA по выпуску видеокарт.

Утечки, связанные с графическими картами NVIDIA нового поколения, усиливаются, а спекуляции об их характеристиках набирают обороты.





Последние подробности о картах касаются грядущих моделей RTX 5080 и RTX 5090. По словам источника, эти чипы ознаменуют собой значительный скачок вперед.

Известный инсайдер @kopite7kimi недавно сообщил, что RTX 5080 может поставляться только в конфигурации 16Gb VRAM, как и его предшественница, RTX 4080. Это вызвало разочарование среди потенциальных покупателей, многие из которых ожидали большего, учитывая текущую ситуацию на рынке.

Еще один известный инсайдер, @harukaze5719, поделилась отгрузочной декларацией, в которой перечислены несколько тестовых моделей с номерами SKU, соответствующими RTX 5080 и 5090. Это позволяет предположить, что NVIDIA готовит как минимум две версии RTX 5080, в том числе модель с 24Gb памяти.

Было бы необычно, если бы NVIDIA выпустила новое поколение GPU, не предложив вариант с увеличенным объемом памяти. Поскольку линейка Blackwell ожидается только в январе 2025 года, у компании еще есть время завершить работу над своим ассортиментом, что делает появление модели RTX 5080 с 24Gb памяти вполне вероятным.