NVIDIA занимает долю в 88% рынка.

По данным Jon Peddie Research (JPR), во II квартале 2024 года объем поставок дискретных видеокарт для настольных ПК вырос до 9,5 млн единиц, что обусловлено значительным увеличением спроса на видеокарты. Однако NVIDIA оказалась единственным бенефициаром этого всплеска, продолжая прочно удерживать позиции на рынке. Напротив, продажи и доля рынка дополнительных плат Radeon от AMD не изменились, а доля Intel Arc практически исчезла, упав почти до 0%.

Общий объем поставок во втором квартале составил 9,5 млн единиц, что на 9,4% больше, чем в предыдущем квартале, и на 48% больше, чем в прошлом году. Как правило, во втором квартале поставки партнеров стагнируют или снижаются из-за сезонных факторов. Однако в 2024 году эта тенденция была нарушена, поскольку поставки видеокарт выросли вопреки историческим закономерностям.

Если анализировать долю рынка, то NVIDIA остается доминирующим игроком, занимая 88%. Отстающая AMD сохранила долю в 12%, а карты Arc от Intel фактически исчезли, обеспечив практически 0% рынка во втором квартале 2024 года.

Устойчивое положение NVIDIA на рынке отразилось и на реальных показателях продаж. Во втором квартале компания поставила 8,36 млн графических ускорителей для настольных ПК, что выше показателя первого квартала (7,66 млн) и является лучшим показателем со второго квартала 2022 года.