Человеку не пришлось испытывать радиацию и невыносимую жару.

Исследователи успешно запустили автономного робота для осмотра внутренних частей реактора ядерного синтеза. Это событие, первое в своем роде, произошло в ходе 35-дневных испытаний на установке Объединенного европейского тора (JET) Управления по атомной энергии Великобритании.

Когда-то JET был одним из самых мощных термоядерных реакторов в мире, а недавно его вывели из эксплуатации. Роботом, выполняющим эту задачу, стал четырехногий робот Spot от Boston Dynamics, дополненный "решениями по локализации и автономности миссии" от Оксфордского института робототехники.

Spot два раза в день проводил инспекции в JET, используя массив датчиков для составления карты объекта, мониторинга условий окружающей среды, навигации по препятствиям и сбора важных данных. Обычно для выполнения этих задач требуется человек-оператор для дистанционного управления роботом.

"Это развертывание демонстрирует способность автономных роботов повышать безопасность и снижать затраты", – отметил доктор Роберт Скилтон из группы по опасным средам. Он подчеркнул потенциал этих решений нового поколения в таких отраслях, как вывод из эксплуатации ядерных объектов, очистка окружающей среды и ликвидация последствий стихийных бедствий.

Основной целью данной инициативы было подтверждение того, что роботы достаточно надежны для обслуживания термоядерных электростанций. Эти объекты обеспечивают экстремальные условия для человека, в числе которых высокий уровень радиации, вакуум и сильная жара.