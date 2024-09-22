Хотя модификация и потребовала определенных усилий.

Дэвид из David Does Tech Stuff решился на смелый шаг, оснастив свой мини-ПК Cybertruck настольной видеокартой GeForce RTX 4090. На первый взгляд, эта идея может показаться забавной и даже непрактичной, но технически она вполне осуществима, хотя и не без проблем. Один из главных нюансов заключается в отсутствии легкодоступных вторичных слотов M.2, которые можно достать только под ПК. Это, в свою очередь, оставляет систему без подключаемого хранилища, что является существенным ограничением.





Хотя ПК и оснащен дополнительным слотом M.2, он расположен прямо под колесом, что делает его непригодным для использования, даже если просверлить отверстие для доступа. Кроме того, Cybertruck ПК, как известно, сложно разбирать.

Столкнувшись с этими препятствиями, Дэвид решил поэкспериментировать с PCIe-адаптером для слота Wi-Fi M.2. Стоит, однако, отметить, что адаптеры M.2 ограничены двумя линиями и обеспечивают пропускную способность 32 Гбит/с – значительно медленнее, чем Thunderbolt 3/4 и OCuLink.





В конце концов Дэвид решил разобрать корпус Cybertruck и использовать голую материнскую плату в сочетании с разъемом M.2 для OCuLink. Несмотря на то, что эта урезанная система не обладала эстетической привлекательностью оригинала, она позволяла графическому ускорителю работать как положено, потребляя до 400 Вт энергии и демонстрируя свой потенциал.