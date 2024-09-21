Пока что компания не обещала выпустить этот автомобиль в массовое производство.

Компания Lotus недавно представила свой новейший концепт-кар, предлагающий заглянуть в будущее высокопроизводительных автомобилей компании, в частности, благодаря инновационному подходу к дизайну интерьера, который отходит от традиционных физических элементов управления. Вместо этого автомобиль оснащен роботизированным текстилем, что свидетельствует об отказе от классических кнопок и переключателей.

Как и в случае с большинством концептуальных автомобилей, многое из того, что было показано, носит вариативный характер, лишь давая представление о том, куда Lotus может двигаться, а не конкретный план производства. Цифры производительности автомобиля, хотя и захватывающие, остаются теоретическими. Предполагается, что скромная батарея мощностью 70 кВт будет питать все четыре колеса, выдавая 968 л.с. и разгоняясь с 0 до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды. Эти показатели соответствуют категории "гипер EV", но именно технологические инновации в салоне по-настоящему выделяют данный концепт.

Дизайнерские и инженерные команды Lotus перекроили интерьер, что является смелым шагом, резко контрастирующим с дизайнерскими решениями в текущей линейке бренда, такими как более крупный внедорожник Eletre и четырехдверный GT Emeya.

Одной из инноваций в концепте стало появление "LotusWear" – мягкого, адаптивного текстиля, используемого в ключевых точках соприкосновения, включая сиденья и руль. Разработанный в сотрудничестве с компанией MotorSkins, известной созданием динамичной одежды для спортсменов, этот текстиль адаптируется в режиме реального времени, обеспечивая компрессию, терморегуляцию и даже тактильную обратную связь.