Кроме прочего, телефон "боится" пыли и грязи.

Google рекламирует свой новый смартфон Pixel 9 Pro Fold как самое тонкое и прочное складное устройство в мире. Дизайн значительно отличается от первого поколения Pixel Fold, который может похвастаться передовыми аппаратными характеристиками. Однако при уменьшении толщины устройства появились некоторые уязвимые места в конструкции, что продемонстрировал один из пользователей YouTube, показав, что сгибание Pixel 9 Pro Fold в неправильном направлении может привести к дорогостоящему ремонту.

Ютубер JerryRigEverything получил в свои руки Pixel 9 Pro Fold: корпус телефона выполнен из прочного алюминия, что говорит о стремлении Google выпустить премиальный складной аппарат второго поколения. Несмотря на высококлассную конструкцию, заметно отстает пылезащищенность. Возможно, Google придется пересмотреть свой подход к герметизации внутренних компонентов устройства, особенно если компания стремится сохранить рейтинг IP68 в будущих версиях.

Как только гравий и пыль попадут внутрь Pixel 9 Pro Fold, пользователи сразу же заметят скрипы, доносящиеся из шарнира, и эта проблема со временем может стать весьма тревожной. Однако настоящая проблема возникает во время теста на изгиб. При небольшом усилии большой дисплей Pixel 9 Pro Fold трескается, показывая, что улучшения Google по сравнению с первым поколением, возможно, не устранили все структурные недостатки. Ключевой проблемой, похоже, является линия антенны, проходящая по всей длине дисплея, которая может поставить под угрозу общую прочность.

Решение Google встроить антенну в такое тонкое устройство вызывает вопросы, особенно когда речь идет о долговечности. Хотя компания заявила, что Pixel 9 Pro Fold оснащен более прочным шарниром, чем его предшественник, о повышенной структурной целостности ничего не говорится.