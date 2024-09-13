При решении какого-либо вопроса он немного размышляет перед ответом.

Последняя версия OpenAI, o1-preview, ранее известная как Strawberry, может полностью пересмотреть ожидания пользователей от ответов, генерируемых ИИ. Хотя она не обещает чрезвычайно высокой скорости, её цель – давать более глубокие и сбалансированные ответы, знаменуя собой сдвиг в подходе моделей ИИ к решению проблем.

В недавнем анонсе OpenAI представила o1-preview наряду с более быстрым и экономичным вариантом, o1-mini. Обе модели теперь доступны для подписчиков ChatGPT Plus и через API, хотя пользователи бесплатного уровня пока не имеют к ним доступа.

Ожидание выхода Strawberry было весьма ощутимым, особенно из-за способности модели проявлять человекоподобное мышление. В преддверии релиза генеральный директор OpenAI Сэм Альтман намекнул на значительные достижения, возлагая надежды на прорыв в возможностях ИИ.

Согласно сообщению в блоге OpenAI, новые модели были разработаны таким образом, чтобы тратить больше времени на анализ проблем, прежде чем генерировать ответы, подражая тому, как человек обрабатывает сложные вопросы.

"Мы обучили эти модели более тщательно продумывать проблемы, совершенствуя свой процесс с помощью нескольких стратегий и учась на ошибках".

Модель o1-preview продемонстрировала впечатляющую производительность: по сообщениям, она сравнялась с возможностями аспирантов при решении сложных задач в таких областях, как физика, химия и биология. Это позволяет предположить, что o1-preview может быть особенно полезна для академических целей, а не для более легких задач, таких как повседневное письмо или разговоры.

Видеоролик, выпущенный вместе с анонсом, демонстрирует пример из области секвенирования генов. В демонстрации исследователь отмечает, как способности ИИ к рассуждению помогают избежать ошибочных путей в сложной теории генов. Когда o1-preview задает вопрос, она выводит краткое сообщение "Размышляю", что свидетельствует о методичном подходе модели к решению проблем.