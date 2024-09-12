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Kachka
Учёные наблюдают, как в далекой галактике две огромные черные дыры поглощают друг друга миллионы лет
До их окончательного столкновения ещё около пары сотен миллионов лет.

Две массивные черные дыры сошлись в необычной гравитационной дуэли, предложив ученым беспрецедентный взгляд на редкое космическое явление. Используя данные космического телескопа НАСА "Хаббл" и рентгеновской обсерватории "Чандра", исследователи наблюдают, как эти две сверхмассивные черные дыры постепенно движутся по спирали навстречу друг другу. По мнению ученых, черные дыры, находящиеся на расстоянии всего 300 световых лет друг от друга, должны слиться в далеком будущем, что приведет к катаклизму.

Хотя были обнаружены и более далекие пары черных дыр, конкретно эта пара – самая близкая из всех, обнаруженных как в видимом, так и в рентгеновском свете. Столь близкое наблюдение за событием слияния дает редкое представление о процессе, который, как считается, был более частым на ранних этапах развития вселенной, когда галактики часто сталкивались и объединялись.

Первый намек на этот космический танец появился на снимках "Хаббла": на них видны дифракционные пики, указывающие на значительную концентрацию раскаленного газа, сжатого в относительно небольшой, по крайней мере по галактическим меркам, области.

Повернув рентгеновский аппарат "Чандра" в ту же область, команда обнаружила два мощных источника энергии, совпадающих с оптическими шипами, которые наблюдал "Хаббл". Все признаки указывали на пару активных сверхмассивных черных дыр, поглощающих огромное количество газа и пыли и преобразующих их в интенсивное излучение при формировании активных галактических ядер.

Это необычное событие связано со слиянием двух галактик миллиарды лет назад. В каждой галактике тогда находилась своя сверхмассивная черная дыра, и по мере слияния их центральные черные дыры тоже сливались. 

#космос #вселенная #черные дыры #галактики
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