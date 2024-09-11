Однако процесс производства камней крайне сложный.

В сегодняшнюю цифровую эпоху не удивительно, что на китайской платформе Alibaba можно приобрести станок для самостоятельного выращивания алмазов за $200 000.

История бриллиантов, выращенных в лаборатории, насчитывает более полувека. Как подробно описал аспирант Гарварда Джавид Лакха в недавней статье в Works in Progress, первая успешная попытка создать синтетические алмазы была предпринята в 1950-х годах. Химик Говард Трейси Холл из General Electric стал пионером в этом процессе, используя метод высокого давления и высокой температуры (HPHT), который воспроизводит природные условия, в которых образуются алмазы.

С тех пор значительный технологический прогресс усовершенствовал производство выращенных в лаборатории алмазов. Сегодня доминируют два основных метода: HPHT и химическое осаждение из паровой фазы. Оба типа оборудования для создания алмазов сейчас доступны на Alibaba, причем машины начального уровня стоят около $200 000.

Несмотря на всю привлекательность обладания машиной для изготовления драгоценных камней, процесс этот далеко не прост: управление такой машиной требует не только финансовых вложений, но и специальных знаний. Например, для пресса HPHT понадобится высококачественный графит, металлические катализаторы, такие как железо или кобальт, и высококонтролируемая система для управления температурой и давлением.

Кроме того, эксплуатация этого оборудования требует точных знаний для управления условиями роста, обращения с опасными материалами и безопасной работы с системами давления. Кроме того, полученные алмазы должны быть переработаны либо в промышленные компоненты, либо в драгоценные камни, что добавляет еще один уровень сложности.