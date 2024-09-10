10 ГБ/с получили только две топовые модели.

Порт USB-C уже давно стал универсальным стандартом в технологической отрасли, обеспечивая более широкую совместимость и высокую скорость передачи данных. Компания Apple постепенно переходит от своего фирменного разъема Lightning к USB-C, что отражает более широкую тенденцию. Впервые этот переход стал очевиден с выходом iPhone 15 и продолжился в моделях iPhone 16. Несмотря на аппаратные изменения, скорость зарядки в самых новых устройствах осталась практически неизменной.

Во время мероприятия Apple "Its Glowtime" было представлено несколько основных продуктов, центральное место среди которых заняла линейка iPhone 16. Apple подтвердила свой переход на usb-c во всех новых моделях iPhone, полностью отказавшись от порта Lightning. Однако, когда речь зашла о скорости зарядки и передачи данных, сообщение Apple оставило некоторых пользователей в недоумении.

Хотя компания подчеркнула, что в моделях, оснащенных чипом A18 Pro, скорость передачи данных по usb 3.0 будет выше, она не сразу уточнила, что это относится только к моделям Pro и Pro Max. Многие пользователи изначально предположили, что Apple сравнивает чип A18 Pro с прошлогодним чипом A17 Pro. На самом деле сравнение проводилось между A18 Pro, установленным в топовых моделях, и стандартным чипом A18 в базовых моделях iPhone 16.

По имеющимся данным, скорость передачи данных по usb 2.0 для iPhone 16 и iPhone 16 Plus осталась на уровне 480 МБ/с, без изменений по сравнению с их предшественниками. С другой стороны, модели iPhone 16 Pro и Pro Max предлагают скорость передачи данных по usb 3.0, достигающую 10 ГБ/с.