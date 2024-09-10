Предполагается, что у пользователей и так достаточно этих кабелей.

Новейшие AirPods от Apple, представленные на мероприятии, посвященном долгожданному анонсу iPhone 16, теперь оснащены корпусами с портами USB-C, что знаменует собой значительный сдвиг. Однако есть заметное упущение: в комплект поставки не входят кабели для зарядки usb-c. Как отмечает издание 9to5Mac, на официальной странице продукции Apple для стандартных AirPods 4 и AirPods 4 с активным шумоподавлением (ANC) указано, что кабели usb-c будет необходимо приобретать отдельно.

Хотя Apple не стала акцентировать внимание на этой детали во время мероприятия, скорее всего, такое решение было принято по причине того, что у большинства пользователей уже есть кабели usb-c. Тем не менее, после перехода с Lightning на USB-C владельцы AirPods остались с несовместимыми кабелями от предыдущих моделей.

Такой подход не совсем нов для Apple. Несколько лет назад компания перестала включать в комплект поставки своих устройств зарядные блоки, а в 2022 году прекратила поставлять Apple TV с usb-кабелем для пульта Siri. Хотя это и не беспрецедентный шаг, он означает, что покупателям, не имеющим запасных кабелей usb-c, придется приобретать их отдельно. Интересно, что AirPods Max, более дорогой вариант Apple, по-прежнему поставляется с кабелем для зарядки.