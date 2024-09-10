На задней крышке присутствует имитация часов.

На выставке IFA 2024 компания Ulefone представила Armor 28 Ultra, Android-смартфон с дополнительной защитой на базе чипа MediaTek Dimensity 9300+. У редактора TechRadar была возможность опробовать его воочию, и недавно он поделился своим опытом использования.

Ulefone постоянно выпускает одни из самых надежных телефонов на рынке. Их устройства, хотя и не всегда самые быстрые, с блеском прошли все тесты на удары и падения. Armor 28 Ultra, похоже, является продолжением этой традиции, но с улучшенным дизайном и спецификациями.

По словам журналиста, Armor 28 Ultra ощущается в руке как "внушительный зверь", в котором функциональность сочетается с формой. Его прочная природа не наносит ущерба удобству использования или эстетике, что делает смартфон выдающимся в своей нише.

Что касается технических характеристик, то этот телефон создан для экстремальных условий. Процессор Dimensity 9300+ обеспечивает повышенную производительность, а 16Gb оперативной памяти в сочетании с 512Gb хранилища предоставляют достаточно места для многозадачности и работы с данными. Аккумулятор емкостью 10 600 мАч с возможностью проводной и беспроводной зарядки – важная особенность для тех, кому нужно, чтобы телефон долго работал в неординарных условиях.

Armor 28 Ultra защищен по стандартам MIL-STD 810H, IP68 и IP69K, что означает, что он выдерживает попадание пыли, воды и падение с высоты до двух метров. Порты USB-C и аудиоразъем защищены плотными прорезиненными крышками.

На задней панели выделяется система камер, как по дизайну, так и по возможностям. Armor 28 Ultra получил фронтальную 50-Мп камеру, 50-Мп ультраширокую камеру с тепловизором и 64Мп камеру ночного видения. Примечательно, что массив камер размещен в корпусе, имитирующем часы.