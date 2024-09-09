Объём устройства составит примерно 4 литра.

Компания FEVM, известная своими компактными вычислительными решениями, по слухам, разрабатывает более широкий мини-ПК или, возможно, более подходящим названием для него станет "менее компактный мини-ПК". Этой новостью поделился пользователь Reddit с ником "mentalsojin2", который связался с FEVM напрямую.

Нынешняя модель оснащена миниатюрной материнской платой с сокетом LGA-1700 настольного класса и предлагает различные конфигурации. Однако единственным компонентом, который по-прежнему не подлежит модернизации, является дискретная видеокарта. Пользователи могут выбирать между такими GPU, как RX 6600M или RTX 4060 Laptop, которые зарекомендовали себя как наиболее популярные варианты среди пользователей. При этом такие системы имеют высокую цену: например, "голый" комплект с RTX 4060M, но без процессора, памяти и накопителя, обойдется покупателям примерно в 960 долларов.

В данном контексте особенно интересно то, что грядущий "мини-ПК" от FEVM, как ожидается, будет еще больше: его объем составит 4 литра по сравнению с 2,5-литровым корпусом предыдущей модели, из чего следует, что размер будет увеличен на 60%. Ожидается, что дополнительный объем позволит разместить более мощную видеокарту, предположительно вплоть до RTX 4090M.

RTX 4090M, по сравнению с RTX 4060M, требует значительно больше энергии – от 80 до 175W, в то время как 4060M работает в диапазоне от 35 до 140W. В результате решение для охлаждения должно быть гораздо более надежным.