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Kachka
Журналист Джейсон Шрейер опроверг возможный перенос GTA 6 на 2026 год
Однако масштаб разработки игры выходит за все возможные рамки.

Сегодня появились слухи о том, что выход "Grand Theft Auto VI" может быть отложен до 2026 года. Однако эти утверждения были опровергнуты заслуживающим доверия источником.

Игровой журналист Джейсон Шрайер из Bloomberg написал пост в X (бывший Twitter) относительно данных спекуляций, заявив, что шесть различных сотрудников Rockstar Games подтвердили ему, что они ничего не слышали об обсуждаемом в интернете переносе. Это сильно обнадеживает фанатов, однако исключать возможность дальнейших задержек пока рано. Учитывая масштаб и амбициозность будущей Grand Theft Auto VI, перенос на начало 2026 года потенциально вероятен.

В мае Take-Two Interactive официально объявила, что выход игры намечен на осень 2025 года. Однако, судя по единственному выпущенному на данный момент трейлеру, а также подробностям из утечек и инсайдерских отчетов, становится ясно, что проект огромен по своим масштабам. Требования к разработке игры такого масштаба могут выйти за рамки первоначальных прогнозов, поэтому задержка не станет чем-то неожиданным. Независимо от окончательной даты выхода, Grand Theft Auto VI станет самым крупным релизом в истории развлечений. Rockstar Games, скорее всего, будет уделять первостепенное внимание качеству долгожданной шестой части, стремясь полностью оправдать высокие ожидания своих поклонников.

#игры #gta 6 #grand theft auto 6
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Джейсон Шрайер опроверг слухи о переносе Grand Theft Auto VI
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