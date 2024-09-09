Пока не ясно, 2 000 долларов в месяц или в год.

Сообщается, что OpenAI рассматривает возможность существенного повышения стоимости премиум-подписки, в результате чего нынешние 20 долларов в месяц могут превратиться в 2 000 долларов. Хотя точная структура – будет ли это ежемесячная или ежегодная плата, или совершенно новый уровень – остается неясной, такой шаг говорит о том, что компания испытывает финансовые трудности и наблюдает растущую потребность в капитале для финансирования своих амбициозных разработок в области ИИ.

Источники, знакомые с вопросом, сообщили изданию The Information, что OpenAI, возможно, планирует взимать 2 000 долларов за доступ к своим самым передовым моделям ИИ. Интриги добавляет отсутствие ясности в вопросе о том, будет ли это ежемесячная или ежегодная плата, однако потенциальное повышение цены поднимает важные вопросы о доступности и будущем направлении OpenAI.

Повышение цен может быть связано с тем, что OpenAI продолжает разработку более сложных моделей ИИ, способных решать самые тяжелые интеллектуальные задачи. Одна из таких моделей под кодовым названием Strawberry, как утверждается, предназначена для решения многоэтапных задач, включая сложные математические вычисления, которые требуют когнитивных способностей, значительно превышающих возможности текущих языковых моделей. Основная цель проекта заключается в том, чтобы продвинуть системы ИИ в сферы, где ранее доминировали человеческие знания.

Как сообщается, стратегия OpenAI в отношении Strawberry включает в себя методы посттренингового обучения, которые позволяют моделям улучшать свою работу на основе отзывов людей и данных из реального мира, что приводит к расширению возможностей принятия решений.