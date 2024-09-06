Причем утверждается, что это вполне легально.

Крупные компании давно ищут способы понять поведение потенциальных клиентов в интернете. Анализируя данные поиска, они могут адаптировать рекламу для конкретных пользователей, предлагая им товары или услуги, соответствующие их потребностям. Однако пользователи не всегда ищут все товары и услуги, которые им нужны. Но что, если бы компании могли прослушивать повседневные разговоры пользователей и предоставлять им гипернаправленную рекламу, основанную на том, о чем они говорят в режиме реального времени?

Согласно недавнему отчету 404 Media, компания Cox Media Group (CMG) изучает эту концепцию. Издание Tech News получило питч-дек от CMG от ноября 2023 года, в котором описывается сервис "Активное прослушивание" – инструмент, предназначенный для таргетирования рекламы путем сбора данных со смартфонов, умных колонок и умных телевизоров.

В начале объявления потенциальных рекламодателей спрашивают: "Что бы значило для вашего бизнеса, если бы вы могли нацелиться на потенциальных клиентов, которые активно обсуждают потребность в ваших услугах в своих повседневных разговорах?" Документ быстро отметает любые научно-фантастические нотки, заявляя: "Нет, это не эпизод из Черного зеркала – это голосовые данные, и CMG обладает возможностями для их использования в интересах вашего бизнеса".

Далее в предложении говорится, что, хотя такой подход может показаться пугающим, он не является незаконным.

Это не первый раз, когда 404 Media сообщает об использовании CMG метода активного прослушивания. В прошлом году издание рассказывало о том, как компания использует микрофоны в различных смарт-устройствах для прослушивания разговоров пользователей с целью создания целевой рекламы.

В течение многих лет пользователи интернета предполагали, что крупные технологические компании, такие как Google, Microsoft, Amazon и Meta, прослушивают частные разговоры через смарт-устройства. Теперь предложение CMG дает представление о том, как подобная услуга может быть предложена на коммерческой основе. Как отмечает 404 Media, CMG либо поддерживает, либо ранее поддерживала партнерские отношения со всеми этими крупными игроками в мире технологий, что позволяет предположить, что практика "активного прослушивания" может быть не такой уж и надуманной, как казалось.