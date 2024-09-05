Переплачивать $200 в этом году почти не за что.

До мероприятия Apple, которое состоится 9 сентября, осталось меньше недели, и ожидание линейки iPhone 16 нарастает. Главный вопрос, который волнует многих в это время – выбрать ли iPhone 16 Pro или его более крупный аналог, iPhone 16 Pro Max.

5-кратный оптический зум

Ожидается, что обе модели получат типичные обновления: более быстрый чип A18 Pro, более емкие аккумуляторы, а также новые функции, такие как кнопка Capture и эксклюзивные возможности Apple Intelligence в iOS 18. Однако одно обновление делает iPhone 16 Pro особенно привлекательным в этом году – потенциальное добавление телекамеры с 5-кратным оптическим зумом.

По слухам, эта модель может унаследовать телеобъектив с тетрапризмой от прошлогоднего iPhone 15 Pro Max, предлагая 5-кратный оптический зум.

Более крупный дисплей для iPhone 16 Pro

Помимо улучшенной камеры, iPhone 16 Pro, по слухам, будет иметь более крупный дисплей, увеличившийся с 6,1 до 6,3". Это дополнительное пространство экрана улучшит впечатления от просмотра видео, игр и серфинга. Хотя ожидается, что дисплей Pro Max увеличится еще больше – с 6,7 до 6,9", – для некоторых пользователей он может оказаться слишком большим.