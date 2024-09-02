Консоль также получит улучшенную трассировку лучей.

Ожидается, что PlayStation 5 Pro будет иметь производительность, сопоставимую с настольной видеокартой Radeon 7700 XT, хотя и с улучшениями в трассировке лучей, согласно информации, полученной от авторитетного источника.

Пытаясь оправдать ожидания, инсайдер AMD Кеплер раскрыл на сайте X, что возможности растеризации грядущей консоли находятся на одном уровне с RX 7700 XT, с небольшим преимуществом в производительности трассировки лучей. Это совпадает с предыдущими сообщениями о том, что PlayStation 5 Pro предложит заметный апгрейд трассировки по сравнению с предшественницей.

По мере приближения презентации PlayStation 5 Pro в сети появляется все больше подробностей о консоли. В частности, утечка инсайдера billbil-kun сообщила, что дизайн консоли будет очень похож на оригинальную модель, о чем свидетельствует упаковка системы. Однако пока неясно, будет ли новая консоль поставляться с дисководом, так как упаковка, которую предоставил инсайдер, относилась только к цифровой версии.

По слухам, официальный анонс PlayStation 5 Pro может состояться в конце этого месяца.