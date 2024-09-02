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Kachka
Профессиональный фотограф назвал 3 причины для покупки iPhone 16 Pro
Стоит заметить, что о версии Pro Max он не говорит.

Несмотря на всплеск шумихи вокруг ИИ за последние два года, камеры смартфонов остаются ключевой причиной, по которой потребители обновляют свои устройства.

Как рассказывает редактор издания Techredar, он давно профессионально занимается съёмкой, поэтому изучая камеру iPhone 16 Pro, он выделил три её основных улучшения по сравнению с прошлой версией:

  • Лучшая в истории Apple сверхширокоугольная камера

Если слухи подтвердятся, iPhone 16 Pro может получить самое значительное обновление сверхширокоугольной камеры Apple. Известный технический аналитик Джефф Пу сообщил, что обе модели iPhone 16 Pro могут получить новую 48-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, которая не ограничивается вариантом Pro Max.

Это обновление ознаменовало бы большой скачок вперед, так как сверхширокоугольная камера традиционно была "ахиллесовой пятой" iPhone.

Внедрение 48-Мп сенсора может позволить ультраширокоугольной камере iPhone 16 Pro использовать технологию объединения пикселей, аналогичную основной камере, что повысит качество изображения в условиях недостаточной освещенности.

  • Усовершенствованная 5-кратная телекамера

Последние слухи говорят о том, что в этом году меньший 6,3-дюймовый iPhone 16 Pro, скорее всего, унаследует ту же 120-миллиметровую эквивалентную телекамеру, что и Pro Max.

Хотя 120-миллиметровая камера не всегда превосходит 72-миллиметровый эквивалент камеры iPhone 15 Pro, гибкость переключения между 14- и 120-миллиметровыми фокусными расстояниями на одном устройстве, по словам фотографа, очень привлекательна. 

  • Передовое редактирование с помощью искусственного интеллекта

Редактор отмечает, что не в последнюю очередь его внимание привлекло то, что Apple начала использовать инструменты для редактирования фотографий на основе искусственного интеллекта, такие как Clean Up, и для индустрии это только первые шаги в данной сфере.

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Сравнительный рендер показал тонкие рамки смартфона iPhone 16 Pro Max
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