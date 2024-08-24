Ранее игра выдавала всего 10-15 fps.

Black Myth: Wukong, новая амбициозная игра, основанная на китайской мифологии, быстро стала сенсацией. Побив рекорды на старте продаж, игра разошлась тиражом более 10 миллионов копий всего за три дня.

Такой всплеск популярности заставил всех основных производителей видеокарт – NVIDIA, AMD и Intel – выпустить для неё специальные драйверы. Китайский производитель GPU Moore Threads не остался в стороне и опубликовал новый драйвер для своей карты GPU MTT S80.

Хотя Moore Threads MTT S80 – не самый лучший выбор для передовых игр, присутствие чипа на рынке означает, что есть ниша пользователей, нуждающихся в оптимизации, особенно для такой известной игры, как Black Myth: Wukong. Ранее производительность игры на MTT S80 была удручающей, частота кадров колебалась от 10 до 20 fps даже на драйвере версии 270.80. В ответ на это компания Moore Threads представила ряд оптимизаций драйвера, направленных на улучшение игрового процесса на их GPU.

Эти улучшения, встроенные во внутренний тестовый драйвер, позволили устранить сбои в DirectX 11, что привело к заметному росту производительности. Хотя обновленные драйверы не обещают безупречного игрового процесса, они позволяют MTT S80 достигать от 35 до 55 кадров в секунду, что в 2-3 раза лучше, чем в предыдущих бенчмарках. Тестирование показало стабильные 35 fps в большинстве игровых областей.

Другие игры также получают преимущества: Payday 3 получила ошеломляющий прирост производительности на 150%, DOTA 2 – на 20%, а World of Warcraft и Overwatch – на 15%.

В основе MTT S80 лежит архитектура MUSA с 4096 ядрами, работающими на частоте 1,8 ГГц. Графический процессор оснащен 16Gb памяти GDDR6 с 256-битной шиной памяти. Уникально то, что это единственный GPU на рынке, оснащенный интерфейсом PCI-E Gen 5.0 x16. Однако, несмотря на эти характеристики, производительность MTT S80 остается на уровне ускорителей начального уровня.