По словам экспертов, она работает слишком хорошо.

Телефоны Pixel 9 от Google появились на рынке на два месяца раньше, чем ожидалось. Этот шаг свидетельствует о желании Google продемонстрировать возможности искусственного интеллекта, заложенные в эти устройства, особенно в преддверии выхода iPhone 16 от Apple, который, по слухам, будет обладать самыми современными возможностями ИИ. Однако спешка с выпуском этих телефонов может повлечь за собой некоторые существенные риски, которые Google не предусмотрела.

Одна из самых обсуждаемых функций Pixel 9, инструмент Reimagine, уже привлекает много внимания. Встроенный в "Волшебный редактор" Google Photos, Reimagine позволяет пользователям изменять фотографии, просто вводя описание того, как они хотят, чтобы выглядело изображение. Несмотря на то, что функция, похоже, предназначена для "доброго" редактирования – например, замены солнечного дня на снежный или корректировки присутствия людей или объектов, – у нее есть и более тревожная сторона.

Тесты The Verge показали, что Reimagine не просто эффективна, но и слишком эффективна. Инструмент можно использовать для вставки на фотографии тревожного, неуместного или опасного контента. Они продемонстрировали, как легко можно добавить такие элементы, как автомобильные аварии, дымящиеся бомбы в общественных местах или даже сцены, намекающие на запрещенные вещества.

В одном особенно тревожном случае The Verge изменил фотографию так, чтобы казалось, будто девушка в комнате употребляет запрещенные препараты, и картинка вышла чересчур реалистичной.